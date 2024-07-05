Пример: Во время строительства бизнес-центра были обнаружены ошибки в проектной документации, что вызвало необходимость переделки части конструкций и дополнительных расходов.

Наше решение: Мы провели тщательную проверку проектной документации до начала работ, выявили ошибки и предложили корректировки, что позволило избежать значительных дополнительных затрат и ускорить процесс строительства.